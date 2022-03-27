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Сергей ПАЛКИН: «Мы верим, что победим – это самое важное»

Гендиректор «Шахтера» высказался о войне

  • 27.03.2022 15:46
  • 503 просмотра
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Мы верим, что победим – это самое важное»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о поддержке Украины мировым футбольным сообществом.

«Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Большое спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас. Мы верим, что победим – это самое важное.

Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться. Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне», - сказал Палкин.

Источник — The Guardian

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    EGOS, 27.03.2022 16:10
    +8
    "Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным." - более мутную речь, более обобщенно сказать чем сказано тут (о том что вода водянистая), найдя еще и какой то веселящий позитив могли только существа типа палкэнда и ахмэда, его партнера...ехидные твари, горите в аду
    Ссылка
    Maks Maks, 27.03.2022 16:34
    +6
    Krasvchik, 27.03.2022 16:28
    ДИБИЛУШКА АХМЕТОВ КУЧУ БАБОК ПОЖЕРТВОВАЛ АРМИИ, А ТЫ ДИВАННЫЙ ДОДИК. ТВОИ СУРКИСЫ С ПАРТИИ МЕДВЕДЧУКА. ХУЖЕ БЫТЬ ТОЛЬКО ХУЛОМ
    І скільки ж твіх хозяїн ахмєтав пожертвував українській армії? Чи ти не знаєш і просто воняєш тут, нажавши CapsLook?
    Ссылка
    Maks Maks, 27.03.2022 16:39
    +3
    Krasvchik, 27.03.2022 16:28
    ДИБИЛУШКА АХМЕТОВ КУЧУ БАБОК ПОЖЕРТВОВАЛ АРМИИ, А ТЫ ДИВАННЫЙ ДОДИК. ТВОИ СУРКИСЫ С ПАРТИИ МЕДВЕДЧУКА. ХУЖЕ БЫТЬ ТОЛЬКО ХУЛОМ
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    Официальный сайт ФК «Динамо»
    Чекаю щось подібне від твого клубу з Донецька.
    Ссылка
    online
    Krasvchik, 27.03.2022 16:28
    -11
    EGOS, 27.03.2022 16:10
    "Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным." - более мутную речь, более обобщенно сказать чем сказано тут (о том что вода водянистая), найдя еще и какой то веселящий позитив могли только существа типа палкэнда и ахмэда, его партнера...ехидные твари, горите в аду
    ДИБИЛУШКА АХМЕТОВ КУЧУ БАБОК ПОЖЕРТВОВАЛ АРМИИ, А ТЫ ДИВАННЫЙ ДОДИК. ТВОИ СУРКИСЫ С ПАРТИИ МЕДВЕДЧУКА. ХУЖЕ БЫТЬ ТОЛЬКО ХУЛОМ
    Ссылка
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