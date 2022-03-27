Сергей ПАЛКИН: «Мы верим, что победим – это самое важное»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о поддержке Украины мировым футбольным сообществом.
«Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Большое спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас. Мы верим, что победим – это самое важное.
Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться. Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне», - сказал Палкин.
Источник — The Guardian
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Ряд сотрудников «Динамо» находятся на передовой и проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины.
Одному из подразделений ВСУ, где находится сотрудникнашего клуба, руководство клуба оказало финансовую поддержку. В знак благодарности наши воины прислали в клуб вот это фото — лучше всяких слов!
«Динамо» благодарит Вооруженные силы Украины за героизм и силу духа, в свою очередь клуб продолжит финансировать гуманитарные программы и оказывать всяческую помощь ВСУ.
Напомним, что ранее «Динамо» финансово поддержало ряд больниц и детских домов, несколько футболистов клуба создали отдельный фонд помощи ВСУ, а также игроки оказывают точечную поддержку нашим вооруженным силам, приобретая бронежилеты, каски, автомобили и т.д.
Официальный сайт ФК «Динамо»
Чекаю щось подібне від твого клубу з Донецька.
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