Сергей ПАЛКИН: «Мы верим, что победим – это самое важное»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о поддержке Украины мировым футбольным сообществом.

«Мы смотрим чемпионаты Англии, Германии, где перед каждой игрой демонстрируют большую поддержку для нас. Это очень и очень важно, потому что подобное придает нам силы. Мы становимся сильнее, что помогает в нашей ситуации. Большое спасибо всем футбольным людям со всего мира, которые поддерживают нас. Мы верим, что победим – это самое важное.

Когда ты веришь во что-то, когда ты объединен – это делает все более позитивным. У нас сейчас нет обычной жизни с просмотром телевидения и отдыхом. У нас нет времени, не можем и думать о том, чтобы расслабиться. Сейчас мы прилагаем все наши усилия только для одного – победы в этой войне», - сказал Палкин.