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Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Майами

  • 27.03.2022 15:40
  • 630 просмотров
  • 2 комментария
Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В воскресенье украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В третьем круге украинка сразится против против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кудеметова – Роджерс. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба раза выиграла украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№21 WTA) или Елены Рыбакиной (№18 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Коваленко, 27.03.2022 16:49
    0
    Думаю , що по силам . Порадуй нас і себе . Україну теж .
    Ссылка
    online
    Володимир Коваленко, 27.03.2022 16:46
    0
    Думаю , що по силам . Порадуй нас і себе . Україну теж .
    Ссылка
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