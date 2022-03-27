Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
В третьем круге украинка сразится против против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№62 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кудеметова – Роджерс. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба раза выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№21 WTA) или Елены Рыбакиной (№18 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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