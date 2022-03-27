Тренер Александрии: «По мере возможности продолжаем тренировочный процесс»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о буднях своей команды во время войны в Украине.

«Все ребята находятся на базе. У нас остался тренер по физподготовке и в свободное время, ребята поддерживают форму в тренажерном зале. Понятно, что на футбольное поле мы не можем выйти. Нас осталось 12 человек вместе с молодежью и академией U-19. По мере возможности, какая есть они тренируются.

В такое время очень сложно готовиться или проводить работу с мячом. Пока что так», - сказал Гура.