ГУРА: «Все работники Александрии занимаются волонтерством и помогают ВСУ»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о деятельности клуба в период войны в Украине.

«Все работники Александрии и футбольный клуб занимаются волонтерством, помогают территориальной обороне, ВСУ. Через Александрию проходят многие беженцы. Очень большой поток был из Харькова и Харьковской области, мы их размещали, они отдыхали и продолжали путь на западную Украину. Даже сейчас здесь ездит много машин из разных уголков Украины.

Здесь вроде бы тихо, но постоянно раздаются сирены, и утром, и ночью. Пока спокойно», - сказал Гура.