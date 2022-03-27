ЯРЕМЧУК: «Российская армия безжалостно уничтожает украинцев. Это геноцид»

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук высказался о войне.
«Я – Роман Яремчук, гравець «Бенфіки» та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні іде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше 100 дітей.
Російська армія безжально і ціле направлено знищує українців, створюють гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид!
Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!
Коли я говорю «ми», я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей.
Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!», - написав Яремчук.
Источник — Sport.ua
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Мир может помочь Украине: нужно оружие, боеприпасы, гранатометы, пикапы, гранаты, снайперские винтовки и другое вооружение, которое усилит нашу армию.
Остановить войну можно только выгнав Россию за пределы Украины и развалив эту империю зла, тотальной лжи и маразма. Если Россию не добить сейчас, то она восстановится и будет мстить опять. Сопли про мир с Россией нужно забывать.
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