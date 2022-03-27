ЯРЕМЧУК: «Российская армия безжалостно уничтожает украинцев. Это геноцид»

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук высказался о войне.

«Я – Роман Яремчук, гравець «Бенфіки» та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні іде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше 100 дітей.

Російська армія безжально і ціле направлено знищує українців, створюють гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид!

Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!

Коли я говорю «ми», я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей.

Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!», - написав Яремчук.