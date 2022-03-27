Денис БОЙКО: «Я никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко записал обращение со словами поддержки народу Украины в борьбе с российским оккупантом.

«Дорогие украинцы, уже прошел месяц, когда мы защищаем нашу страну, ее границы, целостность и независимость. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что он делает для того, чтобы мы победили в этой войне.

Отдельное спасибо хочу выразить нашей армии и волонтерам. Эти люди, каждый день и каждую минуту, рискуют собственной жизнью, делают все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы наша страна победила. Я никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец. Я родился в Киеве в независимой мирной Украине и хочу, чтобы наша страна осталась такой: независимой, мирной, цельной. Мы сделаем все возможное для этого. Мы победим. Мы уже это сделали», - сказал Бойко.