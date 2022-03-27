Юрий ВИРТ: «Не ожидал, что сразу будут обстреляны Ивано-Франковск, Киев»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал результаты розыгрыша на аукционе своей медали с финала Кубка УЕФА сезона 2008/2009 в пользу ВСУ.

«Я считаю что это хорошая идея. За эти деньги мы можем приобрести для ВСУ что-то необходимое. Буду рад если эти средства сохранят хотя бы одну человеческую жизнь. Когда началась война, я не ожидал, что сразу будут обстреляны Ивано-Франковск, Киев, пойдут атаками на Харьков и так далее. В это не верилось, но так случилось.

Рассказывают, что в Украине живут наркоманы, нацисты и фашисты. Я думаю, что это все можно адресовать в сторону наших соседей. К ним придет большое горе. Украина победит, я в это верю. Это будет свободная и процветающая страна», - сказал Вирт.

Напомним, что Юрий Вирт разыграл на своей странице в Инстаграм «золотую медаль» Кубка УЕФА. За награду удалось выручить 220 тыс. грн. Имя победителя аукциона не разглашается, а средства пойдут на нужды украинской армии.