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Юрий ВИРТ: «Не ожидал, что сразу будут обстреляны Ивано-Франковск, Киев»

Наставник «Вереса» – о войне

  • 27.03.2022 11:59
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  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Не ожидал, что сразу будут обстреляны Ивано-Франковск, Киев»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал результаты розыгрыша на аукционе своей медали с финала Кубка УЕФА сезона 2008/2009 в пользу ВСУ.

«Я считаю что это хорошая идея. За эти деньги мы можем приобрести для ВСУ что-то необходимое. Буду рад если эти средства сохранят хотя бы одну человеческую жизнь. Когда началась война, я не ожидал, что сразу будут обстреляны Ивано-Франковск, Киев, пойдут атаками на Харьков и так далее. В это не верилось, но так случилось. 

Рассказывают, что в Украине живут наркоманы, нацисты и фашисты. Я думаю, что это все можно адресовать в сторону наших соседей. К ним придет большое горе. Украина победит, я в это верю. Это будет свободная и процветающая страна», - сказал Вирт. 

Напомним, что Юрий Вирт разыграл на своей странице в Инстаграм «золотую медаль» Кубка УЕФА. За награду удалось выручить 220 тыс. грн. Имя победителя аукциона не разглашается, а средства пойдут на нужды украинской армии.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga, 27.03.2022 12:45
    -3
    А что Ивано Франковск обстреляли?
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