26 марта сборная Нидерландов в товарищеском матче обыграла Данию со счетом 4:2.

Полузащитник датчан Кристиан Эриксен в этой игре забил мяч, который стал первым для него после отсутствия в полтора года.

«Чувствовал себя очень желанным гостем. Я играл здесь раньше много лет, так что, конечно, болельщики меня знают, но это был очень теплый прием. Здорово, что мяч попал ко мне, и у меня получилось завершить атаку голом. Начать возвращение в международный футбол таким образом – идеально. С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди еще много матчей, и я сосредоточен на них», — сказал Эриксен.

Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) летом 2021 года полузащитник сборной Дании перенес остановку сердца.