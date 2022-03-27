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Кристиан ЭРИКСЕН: «Таким образом вернуться в мировой футбол – идеально»

Датчанин доволен возвращением в сборную

  • 27.03.2022 07:43
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Кристиан ЭРИКСЕН: «Таким образом вернуться в мировой футбол – идеально»
© Twitter

26 марта сборная Нидерландов в товарищеском матче обыграла Данию со счетом 4:2.

Полузащитник датчан Кристиан Эриксен в этой игре забил мяч, который стал первым для него после отсутствия в полтора года. 

«Чувствовал себя очень желанным гостем. Я играл здесь раньше много лет, так что, конечно, болельщики меня знают, но это был очень теплый прием. Здорово, что мяч попал ко мне, и у меня получилось завершить атаку голом. Начать возвращение в международный футбол таким образом – идеально. С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди еще много матчей, и я сосредоточен на них», — сказал Эриксен.

Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) летом 2021 года полузащитник сборной Дании перенес остановку сердца. 

Источник — Sky Sports

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