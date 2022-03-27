Барселона летом подпишет четырех игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах команды.
«Мы более-менее определились с целями. Что-то может измениться, если кто-то нас покинет.
Мы подпишем минимум 4 футболистов. Собираемся укрепить защиту, полузащиту и атаку», – сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что Левандовски согласился перейти в «Барселону».
Источник — El Periodico de Aragon
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