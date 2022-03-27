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Барселона летом подпишет четырех игроков

Жоан Лапорта подтвердил новые трансферы

  • 27.03.2022 07:20
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Барселона летом подпишет четырех игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах команды.

«Мы более-менее определились с целями. Что-то может измениться, если кто-то нас покинет.

Мы подпишем минимум 4 футболистов. Собираемся укрепить защиту, полузащиту и атаку», – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласился перейти в «Барселону».

Источник — El Periodico de Aragon

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