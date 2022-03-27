Гарри Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

Сборная Англии обыграла Швейцарию в товарищеском матче (2:1). Один из мячей забил Гарри Кейн.
Для форварда «Тоттенхэма» стал 49-м в футболке сборной Англии. Кейн обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
Второе место Гарри делит с легендарным Бобби Чарльтоном.
Лучшим бомбардиром остается Уэйн Руни, забивший 53 гола в 120 играх. Отметим, что Кейн забил 49 голов за 68 матчей.
Источник — Sport.ua
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