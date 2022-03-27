Действие санкций. Владелец спартака потерял 99 процентов своего состояния

Член исполкома рфс владимир афанасьев рассказал о финансовой ситуации в чемпионате россии.

«Федун (владелец московского «спартака» - прим. ред.) говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но цска – тоже частный клуб. Да, финансируется гинером и вэб совместно. И цска, и банк находятся под санкциями. Но евгений леннорович (гинер – прим. ред.) не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «спартака» и «краснодара». Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами».