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Действие санкций. Владелец спартака потерял 99 процентов своего состояния

Проблемы возникли также у «краснодара»

  • 27.03.2022 02:59
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  • 1 комментарий
Действие санкций. Владелец спартака потерял 99 процентов своего состояния
© championat.com

Член исполкома рфс владимир афанасьев рассказал о финансовой ситуации в чемпионате россии.

«Федун (владелец московского «спартака» - прим. ред.) говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но цска – тоже частный клуб. Да, финансируется гинером и вэб совместно. И цска, и банк находятся под санкциями. Но евгений леннорович (гинер – прим. ред.) не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «спартака» и «краснодара». Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами».

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Комментарии
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    BekXan, 27.03.2022 04:45
    0
    В лапту грайте виродки
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