Украинский форвард перешел в венгерский клуб

Форвард черниговской «Десны» Денис Безбородько на правах аренды перешел в венгерский в венгерский «Дьирмот». В венгерском клубе украинец будет выступать до лета текущего года.

В текущем сезоне Безбородько сыграл за «Десну» 19 матчей, забив 7 голов и сделав 2 результативные передачи. После осенней части Украинской Премьер-лиги черниговский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

Отметим, что ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и позволила легионерам перейти в другие команды.