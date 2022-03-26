ПАНЬКИВ: «Нет сомнений, что футбол сейчас на каком-то десятом плане»

Капитан львовского «Руха», экс-голкипер сборной Украины Юрий Панькив рассказал, нужно ли футболистам во время войны думать о тренировках и мечтать о возобновлении чемпионата.



«Нет сомнений, что футбол сейчас на каком-то десятом плане. Но для нас, спортсменов, это уже как привычка, как воздух. Кроме того, выйдя на поле, ты можешь на время оторваться от телефона, от ленты новостей. Потом ты заходишь в раздевалку, снова начинаешь звонить, читать. И снова едешь туда, где ты можешь быть полезным в этой ситуации.



В нашем клубе выросла и растет целая плеяда талантливой молодежи — вот мне, на самом деле, жаль. Пацаны только начали играть, кто попадает в сборную, кем интересуются в Европе. Возможно, это уже какой-то отцовский инстинкт, но за них душа тоже болит. Однако ребята все отлично понимают. Сегодня всей стране нужна только одна победа», – сказал Панькив.