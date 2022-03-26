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Олег САЛЕНКО: «Понятно, что путин давно потерял голову»

Известный экс-форвард – о президенте московии

  • 26.03.2022 20:50
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Олег САЛЕНКО: «Понятно, что путин давно потерял голову»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Киев Олег Саленко поделился своим мнением по поводу причин войны в Украине:

«Жизнь не перестает удивлять. Вот в 1990-х, еще в Петербурге, я слышал об охраннике мэра Собчака. И вот этот бывший охранник 22 года возглавляет страну с ядерным оружием. 22 года.

Понятно, что он давно потерял голову. Как и лукашенко, который правит Беларусью 28 лет. Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел — и пока. Испытание властью никто не проходит».

Источник — FanDay

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