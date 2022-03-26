Реал готов отпустить Лунина, если он попросит об этом

«Реал» готов отпустить Андрея Лунина нынешним летом, если украинский голкипер попросит клуб о трансфере.
Мадридский клуб доволен Луниным, но не станет удерживать его силой. Также «Реалу» сейчас необходимо сократить зарплатную ведомость.
В нынешнем сезоне Лунин провел всего 2 официальных матча за «Реал», его контракт действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость 23-летнего вратаря оценивается в 2 миллиона евро.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.