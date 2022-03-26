Реал готов отпустить Лунина, если он попросит об этом

«Реал» готов отпустить Андрея Лунина нынешним летом, если украинский голкипер попросит клуб о трансфере.

Мадридский клуб доволен Луниным, но не станет удерживать его силой. Также «Реалу» сейчас необходимо сократить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне Лунин провел всего 2 официальных матча за «Реал», его контракт действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость 23-летнего вратаря оценивается в 2 миллиона евро.