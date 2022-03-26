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Реал готов отпустить Лунина, если он попросит об этом

«Сливочные» не станут удерживать голкипера

  • 26.03.2022 19:08
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Реал готов отпустить Лунина, если он попросит об этом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» готов отпустить Андрея Лунина нынешним летом, если украинский голкипер попросит клуб о трансфере.

Мадридский клуб доволен Луниным, но не станет удерживать его силой. Также «Реалу» сейчас необходимо сократить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне Лунин провел всего 2 официальных матча за «Реал», его контракт действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость 23-летнего вратаря оценивается в 2 миллиона евро.

Источник — AS

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