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Шахтер вывез игроков клубной академии в Хорватию

Суммарно из Украины выехали 85 несовершеннолетних игроков

  • 26.03.2022 16:06
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Шахтер вывез игроков клубной академии в Хорватию
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» официально сообщил о том, что клуб вывез из Украины в Хорватию 85 несовершеннолетних игроков из клубной академии. До границы их доставляли клубными автобусами «Шахтера», дальше их транспортировку обеспечивала хорватская сторона.

«Мы благодарим ФК «Хайдук» (Сплит) и ФК «Динамо» (Загреб), а также центральные и местные органы власти Хорватии за оказанное содействие в эвакуации наших юных игроков. Эти дети – будущее «Шахтера», украинского футбола и страны в целом.

Ко мне обращались многие футболисты, друзья и коллеги с желанием помочь, и эта помощь действительно была очень важна. Совместными усилиями нам удалось все реализовать».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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