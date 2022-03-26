Шахтер вывез игроков клубной академии в Хорватию

«Шахтер» официально сообщил о том, что клуб вывез из Украины в Хорватию 85 несовершеннолетних игроков из клубной академии. До границы их доставляли клубными автобусами «Шахтера», дальше их транспортировку обеспечивала хорватская сторона.
«Мы благодарим ФК «Хайдук» (Сплит) и ФК «Динамо» (Загреб), а также центральные и местные органы власти Хорватии за оказанное содействие в эвакуации наших юных игроков. Эти дети – будущее «Шахтера», украинского футбола и страны в целом.
Ко мне обращались многие футболисты, друзья и коллеги с желанием помочь, и эта помощь действительно была очень важна. Совместными усилиями нам удалось все реализовать».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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