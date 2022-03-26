Сергей РЕБРОВ: «Уговаривал родителей выехать из Киева, но они не захотели»

Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих родных, которые сейчас находятся в Украине.

– В Киеве остались мои родители и родители жены, мы постоянно созваниваемся. Слава Богу, в том месте, где они сейчас, более-менее тихо, но мы все понимаем, что Киев - главная цель путина. Знаю, что Киев очень серьезно защищен, и мы все знаем о силе нашей армии. Но мы, конечно, волнуемся за наших родителей. Мы все защищаем, но что могут сделать наши родители против ракет?

– Не предлагали родителям выехать из Киева?

– Во-первых, у родителей есть определенные проблемы со здоровьем. Я уговаривал их, но они не захотели уезжать. Конечно, мы переживаем, но каждый человек в праве принимать решения сам. Я попытался и сделал все, чтобы они были защищены.