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Сергей РЕБРОВ: «Уговаривал родителей выехать из Киева, но они не захотели»

Родные и близкие украинского наставника остались на родине

  • 26.03.2022 13:21
  • 620 просмотров
  • 3 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Уговаривал родителей выехать из Киева, но они не захотели»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих родных, которые сейчас находятся в Украине.

– В Киеве остались мои родители и родители жены, мы постоянно созваниваемся. Слава Богу, в том месте, где они сейчас, более-менее тихо, но мы все понимаем, что Киев - главная цель путина. Знаю, что Киев очень серьезно защищен, и мы все знаем о силе нашей армии. Но мы, конечно, волнуемся за наших родителей. Мы все защищаем, но что могут сделать наши родители против ракет?

– Не предлагали родителям выехать из Киева?
– Во-первых, у родителей есть определенные проблемы со здоровьем. Я уговаривал их, но они не захотели уезжать. Конечно, мы переживаем, но каждый человек в праве принимать решения сам. Я попытался и сделал все, чтобы они были защищены.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ash, 26.03.2022 13:38
    +2
    VikyKrasotulechka, 26.03.2022 13:22
    А где сейчас сам Ребром? Он вроде говорил что прилетит в Киев брать в руки автомат! Не вижу....
    Чемпіонат ОАЕ ще триває.
    Ссылка
    online
    Юрий Карпенко, 26.03.2022 13:54
    0
    VikyKrasotulechka, 26.03.2022 13:22
    А где сейчас сам Ребром? Он вроде говорил что прилетит в Киев брать в руки автомат! Не вижу....
    Прилетить щоб батьків вивезти
    Ссылка
    online
    VikyKrasotulechka, 26.03.2022 13:22
    -2
    А где сейчас сам Ребром? Он вроде говорил что прилетит в Киев брать в руки автомат! Не вижу....
    Ссылка
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