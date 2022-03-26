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Александр ДЕНИСОВ: «Нигде и никогда украинцев не ущемляли за русский язык»

Ответ российской пропаганде

  • 26.03.2022 11:11
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Александр ДЕНИСОВ: «Нигде и никогда украинцев не ущемляли за русский язык»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов представил явные доказательства того, что украинцев никогда не ущемляли за русский язык. Отметим, что именно на этих сказках строится информационная война россии против Украины.

«Я родился в городе Енакиево (Донецкая область), а Сергей Ребров родился в Горловке (Донецкая область). Нигде и никогда нас не ущемляли за русский язык, в какую церковь ходить, правда, больше никогда не пойду, которая будет московским патриархатом. Выходит, что эта церковь - помощник убийц. Невозможно исповедоваться помощнику убийцы, равно как невозможно из рук помощника убийц принять причастие. И об этом тоже хочется сказать.

Сергей Ребров оказался в Динамо Киев, а я в Киеве, потому что был запущен канал Футбол. Но ничего плохого не услышали, даже после переезда в Киев мы сидим и разговариваем. По-прежнему нас стараются освободить, убивая наших детей, женщин», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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