Александр ДЕНИСОВ: «Нигде и никогда украинцев не ущемляли за русский язык»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов представил явные доказательства того, что украинцев никогда не ущемляли за русский язык. Отметим, что именно на этих сказках строится информационная война россии против Украины.

«Я родился в городе Енакиево (Донецкая область), а Сергей Ребров родился в Горловке (Донецкая область). Нигде и никогда нас не ущемляли за русский язык, в какую церковь ходить, правда, больше никогда не пойду, которая будет московским патриархатом. Выходит, что эта церковь - помощник убийц. Невозможно исповедоваться помощнику убийцы, равно как невозможно из рук помощника убийц принять причастие. И об этом тоже хочется сказать.

Сергей Ребров оказался в Динамо Киев, а я в Киеве, потому что был запущен канал Футбол. Но ничего плохого не услышали, даже после переезда в Киев мы сидим и разговариваем. По-прежнему нас стараются освободить, убивая наших детей, женщин», - сказал Денисов.