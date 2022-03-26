Витиньо ведет переговоры о возвращении в Атлетико Паранаэнсе

22-летний бразильский вингер «Динамо» Витиньо, который хорошо зарекомендовал себя на зимних сборах первой команды, из-за российско-украинской войны близок к тому, чтобы вернуться на родину.

В услугах Витиньо всерьез заинтересован его родной клуб «Атлетико Паранаэнсе».

«Динамо» не против отпустить Витиньо в аренду до конца текущего года.

Ожидается, что в начале следующей недели Витиньо прибудет на переговоры с руководством «Атлетико Паранаэнсе», и если стороны сумеют утрясти все финансовые подробности сделки, то трансфер будет подтвержден.

Помимо «Атлетико Паранаэнсе» на Витиньо претендуют «Ред Булл Брагантино», «Интернасьонал», «Палмейрас», «Ботафого», а также неназванные клубы из Греции, Японии и Китая.