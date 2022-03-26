Дарио СРНА: «Россияне не в своем уме»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал известие о том, что россия подала заявку на проведение Евро-2028.

«Не могу поверить, что они вообще стали просить о проведении турнира. Они все должны отправиться в тюрьму за все то, что сделали.

Они, наверное, шутят. Они просто не в своем уме. Просто живут в своем мире. Они так долго жили в своем мире, а не в нашем мире», - сказал Срна.