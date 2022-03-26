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Дарио СРНА: «Россияне не в своем уме»

Директор по футболу «Шахтера» – о заявке России на проведение Евро-2028

  • 26.03.2022 10:13
  • 444 просмотра
  • 2 комментария
Дарио СРНА: «Россияне не в своем уме»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал известие о том, что россия подала заявку на проведение Евро-2028.

«Не могу поверить, что они вообще стали просить о проведении турнира. Они все должны отправиться в тюрьму за все то, что сделали.

Они, наверное, шутят. Они просто не в своем уме. Просто живут в своем мире. Они так долго жили в своем мире, а не в нашем мире», - сказал Срна.

Источник — ITV.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Михаил Степанов, 26.03.2022 10:59
    0
    бо с 2014, а може навіть з 2008 їм всі в сраку заглядали
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    online
    StrikeX, 26.03.2022 10:42
    0
    100%
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