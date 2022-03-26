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Монфис выиграл матч второго круга в Майами, проведя длинный тай-брейк

Муж Элины Свитолиной прошел в третий раунд турнира ATP 1000

  • 26.03.2022 03:05
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Монфис выиграл матч второго круга в Майами, проведя длинный тай-брейк
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг хардового турнира ATP 1000 в американском Майами.

Муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл немца Оскара Отте, проведя в первой партии длинный тай-брейк – 7:6 (11:9), 6:1.

В третьем раунде Монфис будет играть против аргентинца Франсиско Черундоло.

ATP 1000. Майами (США)

Мужчины. Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Оскар Отте (Германия) – 7:6 (11:9), 6:1

Александр Бублик (Казахстан) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Райлли Опелка (США) – 6:1, 3:1, отказ

Денис Кудла (США) – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

Александр Зверев (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:3

Источник — Sport.ua

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