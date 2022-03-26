Монфис выиграл матч второго круга в Майами, проведя длинный тай-брейк

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг хардового турнира ATP 1000 в американском Майами.
Муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл немца Оскара Отте, проведя в первой партии длинный тай-брейк – 7:6 (11:9), 6:1.
В третьем раунде Монфис будет играть против аргентинца Франсиско Черундоло.
ATP 1000. Майами (США)
Мужчины. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Оскар Отте (Германия) – 7:6 (11:9), 6:1
Александр Бублик (Казахстан) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:4
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Райлли Опелка (США) – 6:1, 3:1, отказ
Денис Кудла (США) – Лоренцо Сонего (Италия) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
Александр Зверев (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:3
Источник — Sport.ua
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