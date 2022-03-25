Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) неожиданно продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге основы украинка, который проиграла финал квалификации и прошла в основу в качестве лаки-лузера, сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№47 WTA). Встреча состоится четвертым запуском. Время начала матча – 21:30 по Киеву.



Ранее теннисистки сыграли пять матчей, украинка выиграла дважды.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA) или Марии Боузковой (№86 WTA).

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