РЕБРОВ: «Нужно закрыть небо над Украиной, в Мариуполе уже апокалипсис»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров высказался о важности закрыть небо над Украиной.

«Я сейчас очень много даю интервью европейским каналам и стараюсь объяснить, что самое важное для нас — закрыть небо. Если небо будет открыто, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно. Сверху нас стараются стереть с лица земли, всю нашу территорию.

Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось и сейчас, это просто апокалипсис», - сказал Ребров.