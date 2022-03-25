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РЕБРОВ: «Нужно закрыть небо над Украиной, в Мариуполе уже апокалипсис»

Известный тренер понимает главную болевую точку Украины

  • 25.03.2022 21:34
  • 461 просмотр
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РЕБРОВ: «Нужно закрыть небо над Украиной, в Мариуполе уже апокалипсис»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров высказался о важности закрыть небо над Украиной.

«Я сейчас очень много даю интервью европейским каналам и стараюсь объяснить, что самое важное для нас — закрыть небо. Если небо будет открыто, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно. Сверху нас стараются стереть с лица земли, всю нашу территорию.

Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось и сейчас, это просто апокалипсис», - сказал Ребров.

Источник — Футбол 1/2/3

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