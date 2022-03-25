РЕБРОВ: «Нужно закрыть небо над Украиной, в Мариуполе уже апокалипсис»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров высказался о важности закрыть небо над Украиной.
«Я сейчас очень много даю интервью европейским каналам и стараюсь объяснить, что самое важное для нас — закрыть небо. Если небо будет открыто, нас будут бомбить, и мы не сможем защитить нашу страну, это невозможно. Сверху нас стараются стереть с лица земли, всю нашу территорию.
Я видел снимки Мариуполя, прежде чем все началось и сейчас, это просто апокалипсис», - сказал Ребров.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.