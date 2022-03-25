Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец продолжит быть наставником Динамо»

Cын главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Разван, сообщил, что отец не намерен уходить из киевского клуба.

«Я не вижу его возвращения в румынский футбол. Не знаю, сейчас ли, через год или через 10 лет он вернется в футбол. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но он точно не вернется в румынский футбол.

Наступили тяжелые времена. Однако он тренер киевского Динамо. Этот клуб представляет страну, в которой идет война. Есть игроки его команды, находящиеся посреди войны. Эмоционально для него это очень тяжело», - сказал Разван.