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Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец продолжит быть наставником Динамо»

Сын румынского тренера рассказал о его планах

  • 25.03.2022 21:07
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Разван ЛУЧЕСКУ: «Отец продолжит быть наставником Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

Cын главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Разван, сообщил, что отец не намерен уходить из киевского клуба.

«Я не вижу его возвращения в румынский футбол. Не знаю, сейчас ли, через год или через 10 лет он вернется в футбол. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но он точно не вернется в румынский футбол.

Наступили тяжелые времена. Однако он тренер киевского Динамо. Этот клуб представляет страну, в которой идет война. Есть игроки его команды, находящиеся посреди войны. Эмоционально для него это очень тяжело», - сказал Разван.

Источник — AS

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