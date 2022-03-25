Роман ЗОЗУЛЯ: «Совместными усилиями Украина одержит победу над россией»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», рассказал о первых результатах проекта на нужды украинской армии.

«Сразу четыре новых автомобиля отправились в Украину для украинских подразделений. Машины были заполнены необходимыми вещами.

Не устаю благодарить каждого из вас за поддержку. Вас очень много: футболисты, фотографы, предприниматели, госслужащие, футбольные фанаты, мастера татуировок и все украинцы, которые объединились и выполняют сверхважную работу по поддержке наших Воинов.

Зозуля в посту попросил всех поддерживать проект и в дальнейшем, добавив реквизиты карточек для сбора средств. Совместными усилиями Украина одержит победу над россией», - сказал Зозуля.