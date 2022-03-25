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Михаил МУДРИК: «Это тотальное преступление против украинского народа»

Форвард «Шахтера» - о войне в Украине

  • 25.03.2022 20:32
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Михаил МУДРИК: «Это тотальное преступление против украинского народа»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Форвард «Шахтера» Михаил Мудрик высказался по поводу месяца войны против российских оккупантов:

– Михаил, ровно месяц Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Что ты думаешь обо всем, что сейчас происходит?
– Думаю, что это тотальное преступление против украинского народа. И расплатиться за это будет невозможно. Для того, кто это затеял, даже его гибель не станет искуплением. Лично я пытаюсь сохранять спокойствие, здравый рассудок. Пытаюсь понять, как жить дальше и что делать вообще.

– Многие футболисты сейчас активно участвуют в информационной кампании, чтобы рассказать правду о войне. Как еще спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?
– Да, я тоже активно высказываю свою позицию. Хочу, чтобы вся аудитория, которая у меня есть в соцсетях, прислушалась, чтобы люди видели правду, воспринимали реальную информацию, а не перекрученную пропагандой. Все футболисты, которых я знаю, занимаются гуманитарной деятельностью, помогают людям тем, чем могут. Считаю, главное, чем могут помочь украинские спортсмены, – прославлять свою страну в мире и своими победами привлекать внимание миллионов людей к теме войны в Украине. Как это уже сделали Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук. Они участвуют в соревнованиях, рассказывают о происходящем в нашей стране и еще больше заставляют весь мир говорить об Украине.

– Что ты можешь сказать всем украинцам в это непростое время?
– Очень тяжело сейчас что-то говорить... Огромное горе коснулось многих украинских семей и всего нашего народа. Многие города буквально стерли с лица земли. Но я хочу пожелать всем нам в самой сложной ситуации не терять надежду и веру в лучшее. Нужно верить в себя и верить в Бога, который всегда помогает тем, кто в этом нуждается. И, конечно, надо верить в нашу армию, которая обязательно нас защитит. Слава Україні!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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