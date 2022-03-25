Александр ПЕТРАКОВ: «Не хочу бояться и бежать из родного города»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о войне Украины с российскими оккупантами.

«Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. На русском скажу, на украинском не получится: «западло куда-то ехать», бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий.

Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить», - сказал Петраков.