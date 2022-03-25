РЕБРОВ: «В Украине гибнут женщины и дети, а россияне думают о кока-коле»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров высказался о возможности протестов россиян против действующего режима путина.

«Вот что удивительно: у нас идет война в стране, но у нас в супермаркетах люди не дерутся за гречку и сахар, а там они дерутся за сахар, когда их сыновья умирают. Вот у меня вопрос: если пустой холодильник победит телевизор, возможно, тогда до них что-нибудь дойдет?

Не думаю. Я так же, как и вы, вероятно, слушаю разговоры русских солдат, когда они звонят матерям, девушкам. Я слышу, о чем они говорят – это просто какое-то безумие. Эти солдаты убивают детей, женщин, гражданских – они говорят о какой-то кока-коле... Поэтому я не знаю, как достучаться до кого-нибудь.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider – интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени.

Я надеюсь, что наше с вами интервью - это капля в море. Я надеюсь, те популярные люди из Украины, которых знают в россии, они попытаются донести.

Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все», - сказал Ребров.