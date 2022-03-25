ПЕТРАКОВ: «Мои сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о будущих отношениях между россией и Украиной.

«Это на век, мой сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь. Не может им быть прощения, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть, ни в коем случае, чтобы не играли и понимали, что они натворили в нашей стране.

Они чувствовали себя уверенно у себя дома, что-то говорили, как великая нация. А когда приезжали в Киев, вели себя так тихонько, москалики. Такие они и остались», - сказал Петраков.