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ПЕТРАКОВ: «Мои сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь»

Когда приезжали в Киев, вели себя тихонько

  • 25.03.2022 18:19
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ПЕТРАКОВ: «Мои сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о будущих отношениях между россией и Украиной.

«Это на век, мой сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь. Не может им быть прощения, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть, ни в коем случае, чтобы не играли и понимали, что они натворили в нашей стране.

Они чувствовали себя уверенно у себя дома, что-то говорили, как великая нация. А когда приезжали в Киев, вели себя так тихонько, москалики. Такие они и остались», - сказал Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

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