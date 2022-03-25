Уотсон прокомментировала победу над Свитолиной в Майами

Британская теннисистка Хезер Уотсон поделилась эмоциями после победы над Элиной Свитолиной в Майами.



«Это была еще одна затяжная битва против очень трудного соперника, с которой я играла уже несколько раз. Я очень счастлива, что смогла добыть победу, особенно в таких трудных условиях, при такой жаре и ветре, на тай-брейке решающего сета. За последнее время я проиграла как раз несколько решающих тай-брейков. Я счастлива, что смогла со всем справиться на этот раз.



Я сочувствую Элине, то, что она сама не своя это заметно для меня. Мы с ней хорошо ладим, несколько раз тренировались, несколько раз я просила сыграть вместе в паре, но пока этого не произошло. Я детально с ней ничего не обсуждала, мы практически не виделись до сегодняшнего дня, но, думаю, в голове у неё много чего происходит. Я думаю, это здорово, что она все равно выходит на корт и борется», – сказала Уотсон.