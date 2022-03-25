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Элина СВИТОЛИНА: «Это худший период в моей жизни»

Украинка тяжело переживает события в Украине

  • 25.03.2022 15:57
  • 778 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Это худший период в моей жизни»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о поражении на старте соревнований в Майами, а также о переживаниях, связанных с вторжением российской армии на территорию Украины.
 
«Было очень сложно сосредоточиться. Психологически сложно выходить на корт. Я пыталась быть смелой и противостоять этому вызову, но я точно не готова на сто процентов. Я говорила с другими нашими игроками в Индиан-Уэллс и Майами и знаю, что они испытывают тоже самое. Мы говорили друг другу, что мы как бы здесь, но в то же время и не здесь.
 
Все то, что происходит в Украине – это очень и очень грустно. Каждый час мы видим новости отовсюду и вы тоже можете это видеть. Для моей родины это очень больно. Со своей стороны я стараюсь делать делать все возможное, я постоянно думаю о том, чем помочь украинскому народу.
 
Первую неделю, было очень тяжело. Практически каждую ночь я просыпалась от кошмаров. Это по настоящему ужасно. Сейчас немного легче, потому что ты привыкаешь. Человек ко всему привыкает. Но могу сказать однозначно, что это худший период в моей жизни», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kadaad ., 25.03.2022 16:05
    -13
    Проиграть 115-й ракетке, конечно полная жопа! Наверное пора завязывать с тенисом и идти рожать негров.
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