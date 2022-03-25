КУЧЕР: «Металлист остался в Турции, Красников нашел клубы для легионеров»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о кадровой ситуации в команде сквозь призму военного вторжения российской армии в Украину.



— Александр Николаевич, где сейчас находится «Металлист» и в каком режиме проходит работа команды?

— Команда осталась в Турции, благо президент нашего клуба Александр Владиленович Ярославский профинансировал продление сборов. Ко многим ребятам приехали семьи, мы живем в отличных условиях и имеем все необходимое для качественной работы.



Игроки ежедневно тренируются, к тому же провели два контрольных матча. 12 марта мы со счетом 2:1 обыграли действующего чемпиона Финляндии ХИК (голами отметились Эдуард Сарапий и Евгений Подлепенец), а вчера, 24 марта, разгромили шведский «Рузенгард» — 6:1 (дубли оформили Евгений Подлепенец и Руслан Фомин, по голу на счету Егора Картушова и Владимира Танчика). Держим наших футболистов в форме.



— Какая ситуация в команде с кадрами?

— На месте тренерский штаб и украинские футболисты. Если брать легионеров, то некоторым вице-президент «Металлиста» Евгений Красников нашел клубы, где они будут выступать на правах аренды. Это клубы высших дивизионов Южной Америки. Матеус Пейшото пока будет играть за бразильскую «Сеару», Паулиньо - за «Америка Минейро». Аргентинец Херонимо Поблете отправился на родину — в «Индепендьенте». Также ведутся переговоры по Брайану Риаскосу и Хуану Касаресу, решается вопрос по Давиду.



— С руководством клуба связь поддерживаете?

— Конечно, постоянно общаюсь с Евгением Алексеевичем. Сейчас он занимается не только трансферной политикой и поиском клубов ребятам на ближайший период, но и гуманитарной помощью. Помогал и помогает с эвакуацией, финансами. При этом речь идет не только о сотрудниках клуба и их семьях, но и простых харьковчанах. Верим, что скоро в нашей стране и нашем городе наступит мир, и мы снова будем радовать наших любимых болельщиков на футбольных полях.