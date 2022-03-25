ВИДЕО. Сборная Перу считает, что вратарь Уругвая зашел с мячом в ворота

В матче квалификации ЧМ-2022 Уругвай – Перу (1:0) произошел судейский скандал.
Дело в том, что в концовке встречи состоялся очень спорный момент. На второй компенсированной минуте вратарь уругвайцев Серхио Рочет поймал мяч после удара и по инерции начал двигаться назад, зайдя в ворота.
Перуанцы посчитали, что мяч пересек линию ворот, но судья Андерсон Даронко не засчитал взятие ворот и даже не побежал смотреть повтор с помощью ВАР.
Отметим, что победа принесла Уругваю путевку на чемпионат мира, Перу претендует на выход в стыковые матчи.
Acá el video de la polémica. El balón NO ingresó en la última del Uruguay vs Perú. (Gracias, vos sabes quien, por el video 😉) pic.twitter.com/f2bgSBIflx— ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) March 25, 2022
Was this a goal? 🤔 #Perú #uruguay #peruuruguay #CONMEBOL #WorldCup2022 pic.twitter.com/wZIOUxTd3y— THEO (31-42) (@_theo________) March 25, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.