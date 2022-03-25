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ВИДЕО. Сборная Перу считает, что вратарь Уругвая зашел с мячом в ворота

Очень спорный момент в важном матче

  • 25.03.2022 15:33
  • 931 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Сборная Перу считает, что вратарь Уругвая зашел с мячом в ворота
© screenshot

В матче квалификации ЧМ-2022 Уругвай – Перу (1:0) произошел судейский скандал.
 
Дело в том, что  в концовке встречи состоялся очень спорный момент. На второй компенсированной минуте вратарь уругвайцев Серхио Рочет поймал мяч после удара и по инерции начал двигаться назад, зайдя в ворота.
 
Перуанцы посчитали, что мяч пересек линию ворот, но судья Андерсон Даронко не засчитал взятие ворот и даже не побежал смотреть повтор с помощью ВАР.
 
Отметим, что победа принесла Уругваю путевку на чемпионат мира, Перу претендует на выход в стыковые матчи.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    pike1, 25.03.2022 16:27
    0
    ну так не перетнув же лінію судячи з повтору
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