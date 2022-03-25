ВИДЕО. Сборная Перу считает, что вратарь Уругвая зашел с мячом в ворота

В матче квалификации ЧМ-2022 Уругвай – Перу (1:0) произошел судейский скандал.



Дело в том, что в концовке встречи состоялся очень спорный момент. На второй компенсированной минуте вратарь уругвайцев Серхио Рочет поймал мяч после удара и по инерции начал двигаться назад, зайдя в ворота.



Перуанцы посчитали, что мяч пересек линию ворот, но судья Андерсон Даронко не засчитал взятие ворот и даже не побежал смотреть повтор с помощью ВАР.



Отметим, что победа принесла Уругваю путевку на чемпионат мира, Перу претендует на выход в стыковые матчи.

Acá el video de la polémica. El balón NO ingresó en la última del Uruguay vs Perú. (Gracias, vos sabes quien, por el video 😉) pic.twitter.com/f2bgSBIflx — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) March 25, 2022