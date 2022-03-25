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ФОТО. Играй, чтобы отличаться. Фиорентина представила новую эмблему

Итальянский клуб также опубликовал манифест о своей уникальности

  • 25.03.2022 15:08
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ФОТО. Играй, чтобы отличаться. Фиорентина представила новую эмблему
© ФК Фиорентина

«Фиорентина» представила новый логотип клуба.
 
Итальянская команда будет использовать новую эмблему со следующего сезона. Также «Фиорентина» опубликовала манифест об уникальности клуба.
 
«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.
 
Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.
 
Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы «Фиалки». В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться», – говорится в манифесте.

Источник — ФК Фиорентина

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