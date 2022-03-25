Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге украинка сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча ATP Шварцман – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№62 WTA) или Марии Саккари (№3 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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