Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором круге украинка сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча ATP Шварцман – Коккинакис. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№62 WTA) или Марии Саккари (№3 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.