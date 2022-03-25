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ПЕТРАКОВ: «Мама мне рассказывала про немцев. Но то, что делают русские...»

Наставник не может поверить в то, что творят наши соседи

  • 25.03.2022 12:50
  • 1282 просмотра
  • 1 комментарий
ПЕТРАКОВ: «Мама мне рассказывала про немцев. Но то, что делают русские...»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков заявил о том, что до сих пор не может поверить в войну России против Украины.

«Нахожусь в Киеве, никуда не выезжал. Я коренной киевлянин, не хочу убегать из родного города. Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что началась война. Когда я был в Турции перед этим, то мне говорили, что будет война. Я не поверил. Для меня больше нет России. Ни людей, ни друзей. Сложно даже говорить».

«Помню, мне мама много рассказывала про оккупацию, когда немцы здесь были... но то, что делают русские, наши, так сказать, братья...», - сказав Петраков.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
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    online
    Rolan Stkomarovskiy, 25.03.2022 13:10
    +1
    Мне бабушка рассказывала про немцев, которые жили у них, во время оккупации УССР. Детей подкармливали, вели себя прилично, женщин и детей не трогали в их селе. Совсем другое россияне - это мародеры, убийцы, жестокие, бездушные, аморальные.
    СССР, как и современная Россия - это система тотального вранья. Поэтому они и про немцев врали в разы больше чем было на самом деле. А теперь вот показывают свое лицо "освободителей". Если они освобождают, почему срывают украинские флаги, почему расстреливают украинских военных в оккупированных регионах, почему запрещают украинский язык?
    Цель России и рашистов - уничтожить Украину.
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