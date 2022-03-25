ПЕТРАКОВ: «Мама мне рассказывала про немцев. Но то, что делают русские...»

Тренер сборной Украины Александр Петраков заявил о том, что до сих пор не может поверить в войну России против Украины.

«Нахожусь в Киеве, никуда не выезжал. Я коренной киевлянин, не хочу убегать из родного города. Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что началась война. Когда я был в Турции перед этим, то мне говорили, что будет война. Я не поверил. Для меня больше нет России. Ни людей, ни друзей. Сложно даже говорить».

«Помню, мне мама много рассказывала про оккупацию, когда немцы здесь были... но то, что делают русские, наши, так сказать, братья...», - сказав Петраков.