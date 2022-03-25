Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мир разделился на людей и русских»

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич надеется, что армия Беларуси все же не перейдет границу с Украиной и не начнет войну против украинского народа.

«Надеюсь, что солдат Беларуси нет в Украине. Но Лукашенко уже соучастник, учитывая, что он открыл границы для входа армии России. У нас страна - Белая Русь. Не надо делать ее красной. И если Лукашенко отдаст преступный приказ армии, то станет участником войны».

«24 февраля мир разделился на людей и русских, а если войска Беларуси войдут в Украину, то к русским еще и белорусов добавят».

«Для России в Беларуси предоставлена площадка для войск России, и когда их войска спокойно у нас ездят, то это просто без единого выстрела сдали страну», - сказал Хацкевич в интервью проекту ЧестнОК.