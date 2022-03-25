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Роберто МАНЧИНИ: «Часть фарта Италии на Евро-2020 превратилась в невезение»

Команда не сыграет на ЧМ-2022

  • 25.03.2022 10:22
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Роберто МАНЧИНИ: «Часть фарта Италии на Евро-2020 превратилась в невезение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Италии Роберто Манчини оценил вылет своей команды из отбора ЧМ-2022 после неожиданного поражения от Северной Македонии.

«От великой радости минувшим летом после Евро мы пришли к большому разочарованию. Жаль, что второй раз кряду мы не сыграем на чемпионате мира».

«Сложно комментировать матч, где ты нанес едва ли не 40 ударов и не забил, но пропустил на 92-й минуте».

«Часть удачи, которая была на Евро, превратилась в полное невезение», - сказал Манчини.

Источник — BBC

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