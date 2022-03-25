Роберто МАНЧИНИ: «Часть фарта Италии на Евро-2020 превратилась в невезение»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини оценил вылет своей команды из отбора ЧМ-2022 после неожиданного поражения от Северной Македонии.
«От великой радости минувшим летом после Евро мы пришли к большому разочарованию. Жаль, что второй раз кряду мы не сыграем на чемпионате мира».
«Сложно комментировать матч, где ты нанес едва ли не 40 ударов и не забил, но пропустил на 92-й минуте».
«Часть удачи, которая была на Евро, превратилась в полное невезение», - сказал Манчини.
Источник — BBC
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