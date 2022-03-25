Италия пропустит второй чемпионат мира подряд

Сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии в полуфинале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра завершилась со счетом 0:1.
Итальянцы впервые в истории пропускают два чемпионата мира подряд.
В 2017 году Италии также не удалось пройти этап стыковых матчей – команда уступила Швеции (0:1, 0:0).
Таким образом, в последний раз Италия играла на ЧМ в 2014 году – тогда она не вышла из группы.
Источник — Opta
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