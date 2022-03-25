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Италия пропустит второй чемпионат мира подряд

Вновь итальянцы уступили в стыковом матче

  • 25.03.2022 07:48
  • 1991 просмотр
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Италия пропустит второй чемпионат мира подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии сенсационно уступила Северной Македонии в полуфинале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра завершилась со счетом 0:1.

Итальянцы впервые в истории пропускают два чемпионата мира подряд.

В 2017 году Италии также не удалось пройти этап стыковых матчей – команда уступила Швеции (0:1, 0:0).

Таким образом, в последний раз Италия играла на ЧМ в 2014 году – тогда она не вышла из группы.

Источник — Opta

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