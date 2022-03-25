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Спортдиректор Нивы Т: «Помогаем армии. Тушенки, пирожки, пельмени делаем»

Сергей Задорожный рассказал, как команда помогает Украине во время войны

  • 25.03.2022 05:35
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Спортдиректор Нивы Т: «Помогаем армии. Тушенки, пирожки, пельмени делаем»
© ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Спортивный директор тернопольской «Нивы» Сергей Задорожный рассказал, как представители клуба помогают Украине в войне с российскими оккупантами.

«Нива» – это марка, бренд, команда, люди, которые небезразличны к горю, что пришло в наш дом. Да, мы распустились, пока не собираемся, но помогаем армии. Тушенки, пирожки, пельмени, вареники делаем. Все сплотились и помогаем. В первые дни были в шоке, а потом поняли, что это не мультфильм, а действительность, надо как-то жить с этим.

Мы собрались с руководством и подумали: чего мы будем сидеть дома? Можно с ума сойти, надо помогать, кто чем сможет. Кухня и люди, работающие на кухне – есть, бухгалтерия – есть, знакомые – есть. Потому и сплотились, около 15 человек работает каждый день.

Все местные футболисты остались здесь: Тарас Мороз, Андрей Зинь, Андрей Малащук, Макс Стельмащук. Я и Андрей Тихий тоже на месте», - сказал Задорожный.

Источник — Футбол 1/2/3

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