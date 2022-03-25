УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Евгений АРАНОВСКИЙ: «Сегодня быть украинцем – это бренд»

Украинский арбитр высказал свое мнение

  • 25.03.2022 03:13
  • 89 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений АРАНОВСКИЙ: «Сегодня быть украинцем – это бренд»
© УАФ. Евгений Арановский

Украинский арбитр Евгений Арановский высказал свое мнение о войне россии против Украины.

«Меня не волнует, что будет у россиян. Плохо им будет, или хорошо. Мне по барабану. Меня волнует моя страна и мои люди, которые здесь живут. О русских я вообще не хочу говорить. 

Сейчас украинцы - это единая нация. Я никогда раньше не гордился так сильно, что я украинец. Сегодня быть украинцем - это бренд. Я искренне верю в наш народ и в нашу армию. То, что сегодня делает наша армия, сложно описать словами. Это фантастика. Оккупантов здесь не ждут, они не нужны. 

То, что происходит в россии - это фашизм. Пусть они сгорят в аду и истребят друг друга. Мне все равно. Сколько бы не вырывали цветов - весна придет», - сказал Арановский.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности