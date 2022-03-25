Евгений АРАНОВСКИЙ: «Сегодня быть украинцем – это бренд»

Украинский арбитр Евгений Арановский высказал свое мнение о войне россии против Украины.

«Меня не волнует, что будет у россиян. Плохо им будет, или хорошо. Мне по барабану. Меня волнует моя страна и мои люди, которые здесь живут. О русских я вообще не хочу говорить.

Сейчас украинцы - это единая нация. Я никогда раньше не гордился так сильно, что я украинец. Сегодня быть украинцем - это бренд. Я искренне верю в наш народ и в нашу армию. То, что сегодня делает наша армия, сложно описать словами. Это фантастика. Оккупантов здесь не ждут, они не нужны.

То, что происходит в россии - это фашизм. Пусть они сгорят в аду и истребят друг друга. Мне все равно. Сколько бы не вырывали цветов - весна придет», - сказал Арановский.