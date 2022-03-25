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Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Игрокам никто вольную не давал»

Тернопольская «Нива» заботится о своих футболистах

  • 25.03.2022 01:59
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Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Игрокам никто вольную не давал»
© ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Спортивный директор «Нива» Тернополь Сергей Задорожный прокомментировал ситуацию с контрактами игроков команды, и высказался об украинских военных.

«Никто никакую вольную не давал. Война и война. Контракт расторгнуть – куда они пойдут? Если где-то работать, то они и так могут, при том, что у них есть контракт. Они же не могут уехать заграницу.

Надо держаться. Мы очень сильная нация. Мы это уже доказали, ребята наши доказали, которые воюют. Смотрю ролики, где они так искренне и с таким настроением говорят, что мы победим. Сравнить этих орков и наших ребят – это слон и моська, скажем так. Будем верить в победу и будем надеяться, что на нашу землю они пришли – здесь они и лягут. Прощения им нет на долгие-долгие поколения», - сказал Задорожный.

Источник — Футбол 1/2/3

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