Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Игрокам никто вольную не давал»

Спортивный директор «Нива» Тернополь Сергей Задорожный прокомментировал ситуацию с контрактами игроков команды, и высказался об украинских военных.

«Никто никакую вольную не давал. Война и война. Контракт расторгнуть – куда они пойдут? Если где-то работать, то они и так могут, при том, что у них есть контракт. Они же не могут уехать заграницу.

Надо держаться. Мы очень сильная нация. Мы это уже доказали, ребята наши доказали, которые воюют. Смотрю ролики, где они так искренне и с таким настроением говорят, что мы победим. Сравнить этих орков и наших ребят – это слон и моська, скажем так. Будем верить в победу и будем надеяться, что на нашу землю они пришли – здесь они и лягут. Прощения им нет на долгие-долгие поколения», - сказал Задорожный.