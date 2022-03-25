Майами. Марта Костюк проиграла олимпийской чемпионке во втором круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.



Во втором круге украинка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (№28 WTA).



Майами. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 1:6



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Бенчич сразится против Хезер Уотсон из Великобритании (№115 WTA), которая выбила из борьбы Элину Свитолину.