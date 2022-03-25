Майами. Марта Костюк проиграла олимпийской чемпионке во втором круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором круге украинка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (№28 WTA).
Майами. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 1:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Бенчич сразится против Хезер Уотсон из Великобритании (№115 WTA), которая выбила из борьбы Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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