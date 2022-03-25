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Майами. Марта Костюк проиграла олимпийской чемпионке во втором круге

Украинка не смогла пробиться в третий раунд соревнований

  • 25.03.2022 02:12
  • 186 просмотров
  • 5 комментариев
Майами. Марта Костюк проиграла олимпийской чемпионке во втором круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
 
Во втором круге украинка проиграла швейцарке Белинде Бенчич (№28 WTA).
 
Майами. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 1:6
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Бенчич сразится против Хезер Уотсон из Великобритании (№115 WTA), которая выбила из борьбы Элину Свитолину

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oksana Karpevych, 25.03.2022 02:29
    +1
    Spectra, 25.03.2022 02:28
    Кроме Даяны, никто больше сильный соперников не побеждал, пора уже
    Чекаємо на Боготу
    Ссылка
    online
    Spectra, 25.03.2022 02:28
    +1
    Oksana Karpevych, 25.03.2022 02:27
    Віримо
    Кроме Даяны, никто больше сильный соперников не побеждал, пора уже
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 25.03.2022 02:27
    +1
    Spectra, 25.03.2022 02:25
    Матч Костюк-Свитолина наверное никогда не состоится. Остаётся Калинина, но на быстро харде в матче против Киз, шансов особо нет, но остаётся верить что ещё останется.
    Віримо
    Ссылка
    online
    Spectra, 25.03.2022 02:25
    +1
    Матч Костюк-Свитолина наверное никогда не состоится. Остаётся Калинина, но на быстро харде в матче против Киз, шансов особо нет, но остаётся верить что ещё останется.
    Ссылка
    Vlad Ltava, 25.03.2022 02:52
    0
    Марточка , ты люЧЧая .
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