Халеп из-за травмы пропустит два турнира и матч сборной

Первая ракетка Румынии Симона Халеп рассказала, почему снялась с престижного турнира в Майами.



«Вчера по время тренировки в Майами я почувствовала острую боль в левой ноге. Я испытывала проблемы с бедром после моего полуфинала в Индиан-Уэллсе и надеялся, что ситуация улучшится. Но прошлой ночью я сделала МРТ, и, к сожалению, там была трещина. Моему телу нужно время, чтобы восстановиться, я выбываю из соревнований на три недели.



Мне пришлось принять сверхсложное решение отказаться от Майами, Чарльстона и матча Кубка Билли Джин Кинг», – написала Халеп в твиттере.



Отметим, что сборная Румынии 15-16 апреля сыграет ан выезде с командой Польши. Победа в этом противостоянии принесет одной из сборных путевку в Финал.