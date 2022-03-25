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Халеп из-за травмы пропустит два турнира и матч сборной

Симона снова испытывает проблемы с ногой

  • 25.03.2022 00:52
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Халеп из-за травмы пропустит два турнира и матч сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Первая ракетка Румынии Симона Халеп рассказала, почему снялась с престижного турнира в Майами.
 
«Вчера по время тренировки в Майами я почувствовала острую боль в левой ноге. Я испытывала проблемы с бедром после моего полуфинала в Индиан-Уэллсе и надеялся, что ситуация улучшится. Но прошлой ночью я сделала МРТ, и, к сожалению, там была трещина. Моему телу нужно время, чтобы восстановиться, я выбываю из соревнований на три недели. 
 
Мне пришлось принять сверхсложное решение отказаться от Майами, Чарльстона и матча Кубка Билли Джин Кинг», – написала Халеп в твиттере.
 
Отметим, что сборная Румынии 15-16 апреля сыграет ан выезде с командой Польши. Победа в этом противостоянии принесет одной из сборных путевку в Финал.

Источник — Twitter

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