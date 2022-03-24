Свитолина заявилась на турнир в Штутгарте

Украинка Элина Свитолина сыграет на грунтовом турнире WTA 500, который состоится в Штутгарте во второй половине апреля.



Отметим, что Элина ранее всего дважды играла на данных соревнованиях. В 2018-м остановилась в 1/4 финала, в прошлом сезоне дошла до полуфинала.



Турнир в Штутгарте традиционно считается одним из лучших в своей категории, в этом году призовой фонд составит $703,580.

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