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Людмила Киченок победно стартовала в парном разряде турнира в Майами

Украинка добыла победу вместе с Аленой Остапенко

  • 24.03.2022 21:27
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Людмила Киченок победно стартовала в парном разряде турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала на крупном турнире WTA 1000 в Майами.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии одолела тандем Сюко Аояма / Чжань Хаоцин (Япония / Китайский Тайбэй).
 
Майами. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма/Чжань Хаоцин – 6:4, 7:5
 
Далее по сетке победительницы матча Корне / Тайхман – Юрак / Клепач.

Источник — Sport.ua

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