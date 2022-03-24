Людмила Киченок победно стартовала в парном разряде турнира в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала на крупном турнире WTA 1000 в Майами.
В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии одолела тандем Сюко Аояма / Чжань Хаоцин (Япония / Китайский Тайбэй).
Майами. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма/Чжань Хаоцин – 6:4, 7:5
Далее по сетке победительницы матча Корне / Тайхман – Юрак / Клепач.
Источник — Sport.ua
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