Артем БЕСЕДИН: «Мама и бабушка в Харькове прятались в подвалах»

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, что его родня находилась в Харькове на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.
«Моя родня в Харькове. Мама и бабушка прятались в подвалах, где проводили больше времени, чем на улице. Это больно и ужасно. Отец остался дома. А маму, бабушку и крестницу брат недавно вывез на западную часть Украины. Там они в относительной безопасности, хотя туда уже прилетало».
«Сейчас в нашей стране нигде нет полной безопасности, но там еще более-менее можно находиться».
«Если говорить о себе, то у меня многодетная семья – четыре ребенка. Сейчас я нахожусь в Испании, куда вывез свою семью. Помогаю отсюда стране и армии, чем только могу. Молюсь, чтобы мы как можно быстрее победили, все это закончилось, а всю Украину ждали большие перспективы в Европе», - сказал Беседин.
Источник — Трибуна
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