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Артем БЕСЕДИН: «Мама и бабушка в Харькове прятались в подвалах»

Игрок выехал в Испанию

  • 24.03.2022 21:22
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Артем БЕСЕДИН: «Мама и бабушка в Харькове прятались в подвалах»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, что его родня находилась в Харькове на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.

«Моя родня в Харькове. Мама и бабушка прятались в подвалах, где проводили больше времени, чем на улице. Это больно и ужасно. Отец остался дома. А маму, бабушку и крестницу брат недавно вывез на западную часть Украины. Там они в относительной безопасности, хотя туда уже прилетало».

«Сейчас в нашей стране нигде нет полной безопасности, но там еще более-менее можно находиться».

«Если говорить о себе, то у меня многодетная семья – четыре ребенка. Сейчас я нахожусь в Испании, куда вывез свою семью. Помогаю отсюда стране и армии, чем только могу. Молюсь, чтобы мы как можно быстрее победили, все это закончилось, а всю Украину ждали большие перспективы в Европе», - сказал Беседин.

Источник — Трибуна

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