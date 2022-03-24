Лига наций. Казахстан обыграл Молдову, Эстония и Кипр сыграли вничью

Состоялись первые матчи в рамках стыков Лиги наций за место в лиге C.
Ответные встречи будут сыграны 29 марта. Проигравшие команды вылетят в лигу D.
Лига наций. Стыковые матчи
Молдова – Казахстан – 1:2
Голы: 1:0 – 45 Николэеску, 1:1 – 63 Малый, 1:2 – 79, автогол Посмак.
Эстония – Кипр – 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.