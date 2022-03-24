Стал известен клуб, который возглавит Луиш Каштру

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, который не так давно договорился о досрочном расторжении контракта с катарским «Аль-Духаилем», вскоре будет представлен в качестве коуча бразильского «Ботафого».

«Готов начать прогулку с одинокой звездой на груди, служа Glorioso («Победоносные» - одно из прозвищ «Ботафого», - прим. ред.)», - написал португальский специалист в Instagram, проиллюстрировав текст фотографией, на которой он демонстрирует футболку клуба из Рио-де-Жанейро.

Отметим, что в последнем матче в Катаре Каштру вместе с «Аль-Духаилем» стал обладателем Кубка страны, разбив в финале «Аль-Гарафу» со счетом 5:1.