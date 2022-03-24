Евгений ДИКИЙ: «Поддерживаем отстранение россии откуда только можно»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что поддерживает отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований:

«Однозначно, да! Мы поддерживаем отстранение россии, откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире.

Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение.

Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории россии, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины».