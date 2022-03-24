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Евгений ДИКИЙ: «Поддерживаем отстранение россии откуда только можно»

Директор УПЛ – о санкциях для страны-агрессора

  • 24.03.2022 17:41
  • 251 просмотр
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Евгений ДИКИЙ: «Поддерживаем отстранение россии откуда только можно»
© komandaonline. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что поддерживает отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований:

«Однозначно, да! Мы поддерживаем отстранение россии, откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире.

Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение.

Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории россии, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины».

Источник — FanDay

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